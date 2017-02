En fin dag for promillekontroll

Politiet har gjennomført to promillekontroller så langt lørdag Den første ble gjort på Ytterland, nærmere bestemt FV 658, på Valderøya. Her ble 73 bilførere kontrollert, men det ble ingen reaksjoner.

Like etter ble det gjennomført en kontroll på E136 på Åse. Her ble 25 bilførere kontrollert, men resultatet ble også her ingen reaksjoner.