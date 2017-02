Listhaug og Dale på topp

De to statsrådene ble valgt uten motkandidater og med akklamasjon.



På tredjeplass ble Jan Steinar Engeli Johansen, Averøy valgt.



Både Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale er til stede under nominasjonsmøtet i Molde, som er kombinert med fylkesårsmøte søndag.

Begge hadde ordet før nominasjonen og la vekt på at viktigheten av en skattepolitikk som næringslivet i Møre og Romsdal vil være tjent med står høyt på deres agenda. Dale gjorde også et poeng av at han vil kjempe for gode veger i fylket og forhindre at vegpenger på Vestlandet blir brukt til å bygge ut jernbane på Østlandet.

– Bilen er faktisk en nødvendighet for folk flest, ikke minst for alle som bor i distriktene, sa Dale.

Sylvi Listhaug sa at hun kommer til å flytte hjem til Ørskog i juli og være på plass i Møre og Romsdal helt fram til valget.