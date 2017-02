Miljøagentene fjernet plasten

I det flotte vinterværet hadde miljøagentene fra Ålesund og Giske tat seg til stranda ved Øygardshamna på Giske, utstyrt med nødvendige remedier for å plukke plast.

Vil ha forbud mot mikroplastposer – Jeg er alvorlig skremt av all forsøplingen med plast som finnes både på sjø og land, og som skader både fugl og fisk. Dette er et alvorlig miljøproblem, sier Elisabeth Røbekk Nørve (H).

For barna

- Vi synes dette er en viktig oppgave. Først blir det plastplukking, så blir det grilling og kos etterpå i det utrolige været, sier primus motor Marthe Nordset.

Forskere har funnet spesielt mye plast i havet vest for Ålesund Havet vest av Ålesund inneholder store mengder plast. Det meste av søppelet kan spores til fiskeriene og inkluderer også tapte fiskeredskaper, ifølge Havforskningsinstituttet.

Miljøagentene er i følge sin egen hjemmeside barnas miljøvernoganisasjon. De jobber for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at alle skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår.