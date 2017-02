– Dette skaper usikkerhet i klynga

I morges kom nyheten om at Kjell Inge Røkke og John Fredriksen tar over Farstad Shipping og flytter hovedkntoret til Skudeneshavn.

– At et hovedkontor flytter ut av klynga er ikke positivt. Den maritime klynga ønsker flest mulig hovedkontor her og selvfølgelig også flest mulig arbeidsplasser i regionen.

På den andre siden stanser det nok usikkerheten rundt rederiet at man har kommet i havn med en avtale, sier Per Erik Dalen til Sunnmørsposten.

Farstad har vært en av motorene i klynga

Han peker på at Farstad har vært en av motorene og lokomitivet i klynga. De har vært en viktig medspiller i å utvikle Campus Ålesund, blant annet gjennom sitt eierskap i Offshore Simulator Centre.

– Som et stort rederi har de hatt en viktig rolle.

Vi har tillit til at de nye eierne også ser den store kompetansen som er i den komplette maritime klynga og bruker den, sier Per Erik Dalen.

Medeier i simulatorsenteret

Eiendomsutvikler ved Norsk Maritimt Kompetansesenter, Kaj B. Westre, synes det er positivt for Ålesund og regionen at det kommer en løsning for Farstad som sikrer videre drift. For øvrig opplyser han til at Farstad er aksjonær i simulatorselskapet, og har vært kunde der.