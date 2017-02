Aksjonerer for Sulesund-kiosken i dag

Terje Sunde og kona Ruth, som driver Sulesundkiosken, er nå travelt opptatt med å fylle opp lageret i kiosken før støtte-aksjonistene dukker opp.

Over 3.000 personer har på Facebookgruppen: «Nei til nedlegging av Sulesundkiosken» som er opprettet av Stine Tørrisen, gitt sine støtteerklæringer for å beholde kiosken. Tørrisen bodde tidligere selv på Sulesund.

Fantastisk

Fylkesrådmannen mener reisende ikke har behov for kiosk på Sulesund ferjekai Håper å redde kiosken Med bygging av ny ferjekai på Sulesund skulle Sulesundkiosken flyttes inn i splitter nytt bygg. Nå gjør fylkesrådmannen helomvending og foreslår at det ikke skal være kiosk ved ferjekaia mer.

- Det er helt fantastisk, sier Terje Sunde. Responsen etter at det via Sunnmørsposten først ble kjent at Sulesundkiosken står i fare for å bli nedlagt, har vært formidabel, særlig etter at saken også spredde seg i sosiale medier.

- Det bare viser at magefølelsen min har vært rett. Det er ikke bare fergereisende som er opptatt av å beholde Sulesundkiosken. Vi har et mye større publikum, sier Terje Sunde.

- Mange kommer ens ærend og kjøper is og kaffe, og vil gå seg en tur utover moloen. Sulesundområdet er spesielt, fordi våren kommer tidligere til Sulesund og det er varmere her. Det er veldig rørende og helt fantastisk å se den oppslutninga vi har fått med støtteerklæringer via sosiale medier. Folk med motorsykler og flagg og andre sier de vil komme hit i dag for å vise sin støtte. Vi aner ikke hvor mange som kommer, men vi holder nå på å gjøre oss klare i tilfelle storinnrykk. Vi har fått alle på jobb for å fylle opp lageret, så vi har mat til folk. Kanskje kommer det 30-40. Kanskje må vi legge på en null. Vi aner ikke. Dette er helt utenfor vår kontroll. Vi ønsker å dele ut is og kaffe til de som kommer, fordi vi ønsker å gi noe tilbake, sier Sunde opprømt.

Politikere

Også politikere i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, som onsdag skal ta stilling til om Sulesundkiosken skal legges ned i forbindelse med omleggingen av ferjekaia, har tatt affære.

- Med Frank Sve i spissen vedtok Møre og Romsdal Frp på sitt fylkesårsmøte i helga en resolusjon om « å gjøre det vi kan for å legge til rette for at det også i framtida skal være kiosk på Sulesund», forteller Øystein Båtnes, leder i Sula Frp.

Frank Sve og Cine Finstad Austnes er begge medlemmer i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal som onsdag skal behandle saken om det fortsatt skal eksistere kiosk på Sulesund ferjekai.