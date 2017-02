Flere billettkontroller i vente

Det skriver Møre Nytt.

Det skal bety at sjansen for å bli kontrollert av billettkontrollør øker.

– Denne avtalen innebærer kontroll av billetter og reisekort, i tillegg til å sjekke kvaliteten på utføringen av jobben til operatørene og utstyr på alle bussene, hurtigbåtene og ferjerutene våre, sier rådgivar Atle Ræstad ved samferdselsavdelinga til avisa.

Jan Christian Aukan Wågø i NOKAS AS forteller at de gleder seg til oppdraget som han en varighet fra 1. februar 2017 og i to år framover.