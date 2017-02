Nå er det slutt på NRK på FM-båndet

Onsdag klokka 11:11 var det slutt på NRK-sendingene på FM-båndet og i den anledning sender NRK Møre og Romsdal direkte på nett.

Radiolyttere i de to fylkene kan fortsatt høre P4, Radio Norge og lokalradio på gamle radioer fram til 21. april.

Helt fram til slukkingen onsdag har NRK vært i sving for å utbedre DAB-dekningen på mindre steder i de to fylkene.

Romsdals Budstikke skrev før helgen at butikkene i distriktet var i ferd med å tømmes for DAB-adaptere til bil, og at leverandørene sliter med å levere.

Dermed fortsetter slukkingen av FM-nettet som begynte i Nordland 11. januar. Fra midten av desember er det kun digitalradio som gjelder i hele landet.

Kan rykke ut

Øyvind Vasaasen, som er beredskapssjef i NRK, påpeker at tre ganger så mange mennesker blir berørt av slukkingen onsdag som da FM-nettet ble tatt ned i Nordland. Derfor er hjelpeteamene forberedt på at det nå kan bli travlere.

- Disse kan «rykke ut» til lyttere vi ikke klarer å hjelpe via publikumsservice. Hjelpeteamene kontrollerer også dekning i områder vi hadde fått tilbakemeldinger på, og de besøker forhandlere og verksteder, forteller han.

Kabelbrudd

Norge er det eneste landet i verden som har bestemt seg for å skru av FM-nettet. Kritikere har stilt spørsmål ved om DAB-nettet er tilstrekkelig utbygd blant annet langs veiene, og hvorvidt dette kan sikre at landets innbyggere får tilstrekkelig informasjon i en nødsituasjon.

Et kabelbrudd i Finnmark som førte til at både DAB- og telefonnett falt ut i januar, satte saken på spissen.

– Radio og dab er en kritisk samfunnsfunksjon og skal fungere nesten uansett hva som banker på døra av utfordringer, sa Per-Kristen Brekke, sjef for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Norkring, som eier og drifter DAB-nettet, har satt opp en reserveløsning for å sikre at det ikke skjer igjen.

Ifølge Norkring har 99,5 prosent av Norges befolkning DAB-dekning. Prisen på utbyggingen har vært 1 milliard kroner, heter det på selskapets nettsider.