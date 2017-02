Statsministeren møter toppsjefen i Rolls-Royce Marine

I løpet av besøket tirsdagen vil statsministeren blant annet møte toppsjefen i Rolls-Royce Marine, Mikael Makinen.

Møtet med Makinen vil skje i Ulsteinvik, hvor Solberg har tatt initiativ til å møte representanter for en rekke bedrifter for at de kan komme med innspill til regjeringen.

Kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland ved statsministerens kontor forteller at invitasjonen har gått ut til bedrifter i den maritime næringa, som verft og utstyrsleverandører.

– Statsministeren har lyst til å høre hvordan de går i disse sektorene og hvordan de ser på utsiktene framover, forteller Samland til smp.no.

Tidligere på dagen kommer Solberg til Haramskonferansen, hvor hun er en av en flere profilerte personer som deltar. Også Rolls-Royce-sjef Makinen skal snakke til forsamlingen her - om industriell omstilling.

Tidligere tillitsvalgte mener de ble overkjørt: Refser prosess med kutt i Rolls-Royce Tidligere tillitsvalgte i Rolls-Royce Marine tar bladet fra munnen og kritiserer nedbemanningsprosessen i selskapet.

Les flere næringslivsnyheter på smp.no