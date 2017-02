"Sula er det vakreste turområdet i Ålesund"

Øvstebø blir svært lattermild når vi ringer for å spørre om han vet at Sula fortsatt er en egen kommune.

- Haha, ja jeg la med et smilefjes på denne teksten, så jeg regner med at folk forstår at dette er en spøk. Jeg var i særs godt humør under fjellturen, i det som må betegnes som et supervær, ler Øvstebø.

Han er ikke den som er på Facebook for ofte.

- Men jeg har registrrt at jeg har fått en del kommentarer, og at ikke alle er like blide, sier Øvstebø.

Videoen er sett over 1.000 ganger.

Seriøs

- Men skal jeg være litt seriøs, så hadde jeg gjerne ønsket at Sula var en del av Ålesund. Vi ligger så nært, og med en elektrisk hurtigbåt med mange flere avganger, så hadde vi blitt enda nærmere knyttet. Jeg setter enormt stort pris på de fantastiske turområdene som kommunen har, samt at jeg synes det er veldig vakkert i Langevåg sentrum, sier Øvstebø.

Men varaordføreren understreker:

- Sula kommune skal sjøl få avgjøre om de vil bli en del av Ålesund, lover Øvstebø.

Mye ålesundere