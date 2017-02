Superseilbåt på besøk i Kristiansand

- Det er fantastisk moro at de velger Kristiansand, altså. Det er utrolig spennende å få besøk av en slik yacht som dette, sier havnesjef Halvard Aglen i Kristiansand til Dagens Næringsliv .

Det spekuleres på om navnet Sailing Yacht A er fra forbokstaven i navnet til Andrej og hans kone Aleksandra, ifølge nettstedet. Båten ble bygd i Kiel og skal inntil nylig ha vært kjent under dekknavnet Prosjekt hvite perle.

Fartøyet er 143 meter langt, er det største i verden i sitt slag og skal ha en prislapp på 3,7 milliarder kroner. Tyske medier meldte søndag at Sailing Yacht A var på vei ut fra havnen i Kiel for levering til sin russiske eier. Senere ble den observert utenfor kysten av Danmark. Båten har åtte etasjer, flere heiser, helikopterdekk, svømmebasseng, plass til flere biler og en ubåt, skriver nettstedet Superyachtfan .

Melnitsjenko var blant grunnleggerne av det som ble en av Russlands største private banker, MDW Bank. Senere har han drevet med både kull- og kjemikalieindustri. Han ble i 2016 rangert som verdens 139. rikeste på Forbes' liste. Det er beregnet at han er god for over 100 milliarder kroner.

DN erfarer at det skal foretas en rekke tester av skipet før det forlater Kristiansand onsdag morgen.