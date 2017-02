Ti mista autorisasjonen i fjor

Det viser tall fra Statens helsetilsyn. Videre ble det gitt sju advarsler, to begrensninger i autorisasjon og konstatert fire lovbrudd her i fylket.

De 113 på landsbasis mista til sammen 120 autorisasjoner - 42 færre enn året før. Dette tilsvarer en reduksjon på 26 prosent.

- Reduksjonen må sees i lys av at antallet ferdigbehandlete saker i 2016 er 27 prosent lavere enn i 2015, noe som skyldes at vi hadde et eget prosjekt for å ferdigstille gamle saker og derfor behandlet svært mange flere saker enn vanlig, heter det fra helsetilsynet.

Årsakene til at autorisasjonene ble tilbakekalt er i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel og atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant anna tjuveri av legemidler.