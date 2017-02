Berga kiosken på Sulesund

Viktig

Da Sunnmørsposten fortalte at fylkesrådmannen mener det ikke er behov for kiosken, gikk også startskuddet for et stort, folkelig engasjement til støtte for kiosken. Terje Sunde og Ruth Måseide Sunde som driver kiosken, møtte opp på fylkeshuset for å følge debatten i samferdselsutvalget. De kunne til sin store glede konstatere at politikerne også mener at kiosken er et tilbud det ikke er noen grunn til å fjerne.

Kiosken på Sulesund har vært drevet siden 1979, og dagens drivere opplyser at det er 100.000 kunder innom i året.

Heidi Nakken (H) mente at kiosken er viktig for servicen til de reisende, og at man ikke skal kimse av åtte arbeidplasser.

Frank Sve var også klar på at man ikke kan feie en veldrevet kiosk av banen til fordel for noen sveler om bord på ferjene.

- Og vi ser også at serveringstilbudene på ferjene forsvinner, mente Sve.

Det var et enstemmig fylkesutvalg som gikk inn for at kiosken skal fortsette.