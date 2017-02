- Nå er vi letta og glade!

Det sier Ruth Måseide Sunde og Terje Sunde som onsdag fikk ja til videre kioskdrift på Sulesund fra et enstemmig samferdselsutvalg.

Motforestillingene mot kiosk som lå i forslaget fra fylkesrådmannen, møtte ingen forståelse hos politikerne. Her var det tverrpolitisk lutter velvilje til fortsatt drift.

- Nå kan vi fortsette jobben med å utvikle bedrifta vår til å bli noe mer enn en vanlig kiosk, sier Ruth og Terje.

Stort engasjement

Etter at Sunnmørsposten fortalte at kiosken på Sulesund kunne forsvinne, utløste det øyeblikkelig et stort engasjement.

- Vi ble helt satt ut, forteller ekteparet Sunde. Vår plan var å ta kontakt med politikerne i samferdselsutvalget slik at vi kunne legge fram vårt syn. Vi var litt redde for å gå offentlig ut med kritikk av nedleggingsplanene. Sånt kan plutselig komme ut av kontroll, og vi ønsket oss en saklig debatt.

Men det var andre som tok over lobbyvirksomheten. Samme kveld Sunnmørsposten skrev om kiosken, hadde 1.600 mennesker blitt med i støttegruppa på Facebook.

- Vi vet jo at det er mange som setter pris på det tilbudet vi gir på Sulesund, men vi er helt overveldet av støtten, sier de to.

Fortsatt er det mye som må avklares når det skal lages en reguleringsplan for ferjekaia på Sulesund.

- Det er blant annet ikke klart om kiosk, venterom og toalettanlegg skal ligge i det samme huset, men vi håper jo at vi blir tatt med på råd i det arbeidet som skal skje framover.

Lokal mat

Ruth og Terje ønsker å satse mer på lokal mat, flere uteplasser og aktiviteter for gjestene sine. Ruth er hotellutdannet fra Dubai.

- Det blir ikke noe nytt "Seilet" her, ler Ruth, men vi gleder oss til å utvikle ei bedrift som ligger på et fantastisk flott sted.

Kiosken på Sulesund har vært drevet siden 1979, og dagens drivere opplyser at det er 100.000 kunder innom i året.

Heidi Nakken (H) mente at kiosken er viktig for servicen til de reisende, og at man ikke skal kimse av åtte arbeidplasser.

Frank Sve (Frp) var også klar på at man ikke kan feie en veldrevet kiosk av banen til fordel for noen sveler om bord på ferjene.

- Og vi ser også at serveringstilbudene på ferjene forsvinner, mente Sve.

Ruth Måseide Sunde og Terje Sunde syntes det hadde vært en interessant opplevelse å følge debatten i samferdselsutvalget.