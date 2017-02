Rundt 30 sauer kan ha omkommet – fjøset er overtent

– Brannvesenet er straks på stedet. Etter det vi forstår skal det være snakk om et fjøs med sau, og det er dyr i fjøset, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad i politiet til smp.no klokka 23.45.

Krevende fjøsbrann

Både Tresfjord og Vestnes brannvesen rykket ut, sammen med politi og helsevesen.

Fjøset er fullstendig overtent, opplyste Kjartan Molvær ved Møre og Romsdal 110-sentral til smp.no klokka 23.54.

Mannskapene drev da på med utvendig slukking. Arbeidet på stedet var krevende på grunn av at det måtte brukes pumpe fra en elv for å få vanntilførsel.

– Innringer bekrefter at det skal være dyr inne, som er omkommet. Jeg har ikke bekreftet antall, men det skal også være noen dyr som er berget ut. Det er sau det er snakk om, sa Molvær.

Rundt 30 sauer kan ha omkommet

Klokka 00.20 opplyste Ferstad i politiet at de hadde fått melding om at det kan ha vært ca. 30 sauer i fjøset, som trolig har brent inne.

– Det skal være berget ut noen, men vi har foreløpig ikke oversikt. Vi har nylig kommet til Tresfjord, og er straks på stedet, sa Ferstad til smp.no.

Svært høy temperatur

Klokka 00.30 opplyste en tipser på stedet at det ikke lenger var synlige åpne flammer. Det var heller ikke fare for spredning av brannen til andre bygg.

Fjøset kan rase sammen

– Status nå er at brannen er slukket. Mannskapene driver med etterslukking. Vi har fått opplyst at det har vært så høy temperatur i stålkonstruksjonen at brannvesenet foreløpig ikke tør å sende inn noen i bygget. Dette på grunn av fare for at fjøset kan rase sammen, sier operasjonsleder Ferstad til smp.no klokka 00.45.