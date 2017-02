Tatt med ulovlig kjøtt på Vigra

Tall fra Tollvesenet og Mattilsynet viser at det ble beslaglagt om lag 50 kilo ulovlig kjøtt og ost fra passasjerer som ankom Vigra i 2016.

I januar 2017 gjorde Tollvesenet to beslag av henholdsvis 6 kilo kjøtt fra Filippinene og 6,5 kilo kjøtt fra Brasil.

- Vedkommende som ble tatt for kjøttsmugling fra Brasil er tidligere stoppet med kjøtt i bagasjen, viser beslagsseddelen til Tollvesenet.

I fjor høst ble nemlig en person stoppet med 12,8 kilo kjøtt og ost fra Brasil.

Ulovlig

Det forbudt for privatpersoner å ta med seg kjøtt, kjøttprodukter, melk og meieriprodukter fra land utenfor EU/EØS.

- Hvis du handler kjøtt i et EU/EØS-land er kvota 10 kilo. Merk at verdigrensa for tollfri kvote er 6.000.- kroner hvis du har vært utenfor Norges grenser i mer enn ett døgn, opplyser tollvesenet på toll.no.

Tall fra Mattilsynet viser at reisende fra Russland, Thailand, Kina, Brasil, Filippinene, Singapore og Nigeria er blitt stoppet i tollen på Vigra.

Beslagene som er gjort gjelder stort sett kjøtt fra storfe, svin og kylling. Men en finner også and og geitekjøtt i beslagene, i tillegg til ost.

Matvarer som tollvesenet beslaglegger i tollen blir sendt Mattilsynet for destruering.

Oversikt over beslag i 2016: