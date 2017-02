Stjal fra jobben og stakk til London

Eieren av bedriften mannen jobbet for forteller til Åndalsnes Avis at den ansatte plutselig ble borte. Mannen skal være heimehørende på sørvestlandet.

– Jeg klarte å spore ham opp via Værnes og til London Hilton Hotel. Jeg ringte politiet i London, som pågrep mannen, sier bedriftseieren til avisa.

Nå er mannen tiltalt for å tappet bankkortet til firmaet han jobbet for, for 419.181 kroner.

Forsvarer for tiltalte, Øyvind Panzer Iversen, har ikke vært i kontakt med sin klient og kan derfor ikke kommentere saka.