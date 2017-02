Sunnmøring dømt for menneskesmugling

En mann i slutten av 20-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i 40 dager for å ha hjulpet en utlending til ulovlig å reise inn til Norge.

Ifølge dommen skal mannen, som selv har hatt lovlig opphold i Norge siden 2001, ha møtt søskenbarnet i København. Her skal han ha kjøpt flybillett til Ålesund og gitt vedkommende 500 kroner i reisepenger.

Da søskenbarnet ankom Ålesund lufthavn Vigra, ble han stoppet i gresnekontrollen fordi han ikke hadde gyldig pass.

Presset av familien

Mannen forklarte at han var blitt presset av familien til å hjelpe slektningen inn i Norge, til tross for at vedkommende ikke hadde innreisetillatelse eller hadde gyldig pass.

Aktor la ned påstand om ubetinget fengsel i 45 dager, men på grunn av at saken hadde lagt inaktiv i nær ett år hos politiet, mente retten at denne sendrektigheten skulle komme den tiltalte til gode.

Han ble derfor dømt til fengsel i 40 dager, der 20 dager av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år.