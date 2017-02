Brukte millioner på konsulenter – egne ansatte må spare

Det melder Nytt i Uka.

Avisa har fått innsyn i fakturaer fra konsulentfirmaet Deloitte fra november 2015 til januar 2017. Bakgrunnen for at helseforetaket brukte konsulentene var at de trengte rådføring rundt organisasjonsutvikling.

Omfattende arbeid

Ifølge Nytt i Uka har konsulentene brukt mye tid på arbeidet med såkalt stedlig ledelse, en ordning som har mottatt kritikk.

– Konsulentene er brukt i forbindelse med evaluering av organisasjonsmodellen til helseforetaket, og planlegging og gjennomføring av prosjektet med stedlig ledelse, sier direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal til Nytt i Uka.

Egne folk har bidratt, men det var behov for eksterne på grunn av et stort og omfattende arbeid. Samtidig mener Remme at man har spart tid på å bruke Deloitte.

Pålagt å spare

Alle avdelinger internt er pålagt å spare, og Remme har respekt for at det da kan uttrykkes bekymring rundt å bruke 5,6 millioner på konsulenter.

Likevel mener han at foretaket kan stå inne for bruken fordi det er en investering i fremtiden som skal gi effekter.

Såkalt stedlig ledelse er noe helseforetakene er pålagt av Stortinget å etablere, forklarer direktøren.

– Det er viktig for meg å understreke at vi historisk sett ikke har brukt så mye penger på konsulenter i helseforetaket. Vi har vært i en periode der vi trengte ekstra hjelp. Jeg har ingen ambisjon om at dette skal vedvare, sier Remme til Nytt i Uka.

En stor del av utgiftene er knyttet til flyreiser og overnatting.