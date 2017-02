Frifunnet for vold mot samboer

Tiltaltes tidligere samboer forklarte i retten at han jevnlig hadde slått henne i overkroppen og på armene. Hun forklarte også at han jevnlig hadde dyttet og skubbet henne. Voldsutøvelsen fortsatt ifølge Moen også mens hun var gravid, går det frem av rettsprotokollen.

Retten skriver at hun har forklart seg forholdsvis detaljert, og på mange måter virket det troverdig. Retten mener imidlertid at hennes forklaring i liten grad støttes av den øvrige bevisførselen.

Få eller ingen bevis

Retten fant ikke støtte for forklaringen i hennes legejournal. Retten viser også til at det ikke foreligger vitneobservasjoner som kan bekrefte voldsutøvelse.

Retten fikk avspilt flere lydklipp som kvinnen hadde tatt opp med sin mobiltelefon, men ikke ett opptak hvor det høres fysisk voldsutøvelse.

Retten bemerket videre at deres felles barn virket trygg på faren, og at det ifølge en sakkyndig psykolog ikke var noe i barnets atferd som tydet på at barnet hadde sett faren være voldelig.

Ifølge tiltaltes forklaring i retten, var det tvert i mot hun som hadde et psykisk overtak og som var den dominerende i forholdet. Ifølge tiltalte var det han som ikke klarte å komme seg ut av forholdet selv om han ønsket.

Trodde mest på tiltalte

Med bakgrunn i tiltaltes egen forklaring, legger retten til grunn at det har vært fysiske konfrontasjoner der begge parter har hatt en aktiv rolle, men dette har ikke ført til at kvinnen kan sies å ha levd under et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold eller andre krenkelser.

Ut fra den samlede bevisførselen finner retten, bestående av tingsrettsdommer Eli Brusdal samt Tor Erling Grønning og Heidi Huse, at hans forklaring og beskrivelse av samlivet og forholdet mellom dem er vel så sannsynlig som hennes forklaring.