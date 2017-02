Har utvikla nytt system

Alarmovervakinga er ein del av Ulstein Power & Control si ekspertise innan integrerte system, og Marine Technologies er på si side mellom anna aktiv innan område som dynamisk posisjonering og navigasjonssystem, melder Ulstein i ei pressemelding.

Dei nye systema gjer at reiarlaga har moglegheita for såkalla ship to shore-operasjonar, der ein kan samle data frå fleire ulike skip for å få større innsikt i kva som er kostnadseffektivt og ikkje.

– Vi har vidareutvikla dei maritime alarm- og automasjonssystema våre slik at dei kan handtere den digitale generasjonen, og har basert desse på den nye plattforma Ulstein X-Connect, seier administrerande direktør Gunnar H. Hide i Ulstein Power & Control.

Dei tretten slepebåtane er teikna av Damen og vert bygde i USA.