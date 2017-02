Person bekreftet omkommet – fraktes ut fra leteområde

SISTE: – Det er gjort funn av en livløs person i søksområdet. Ligger vanskelig til, arbeider med å få vedkommende ut. Antar det er savnede som er funnet, melder politiet på twitter, klokka 14.17 fredag.

– Det er ikke andre savnede personer i dette området, legger politiet til. Klokka 15.09 ble personen bekreftet omkommet og tatt ut av området.

Meldt savnet torsdag kveld

Mannen ble meldt savnet klokka 22 torsdag kveld etter å ha vært borte siden klokka 12 på formiddagen.

– Personen reiste på en blå, eldre herresykkel. Etter planen skulle han være borte i fire-fem timer. Vi antar at han skulle på en fjelltur på en av fjellene som ligger i nærheten av Åndalsnes, sa Styrkar Gagnat i Nordmøre og Romsdal politidistrikt til smp.no fredag.

Fant savnedes sykkel

Klokka 10.10 fredag morgen meldte politiet at savnedes sykkel var funnet ved Grytten.

Operasjonsleder Rolf Anders Korstad fortalte til smp.no at hundene snuste opp et spor ved sykkelen.

– Sporet går oppover i fjellet. Terrenget er så bratt at verken politi eller mannskaper fra Røde Kors kan bevege seg der. Helikopteret er i søk, fortalte Korstad ved 10.45-tiden.

Sporet gikk i retning av Litoppen i området Setnesfjellet. Operasjonslederen fortalte at det er snaufjell i området.

Fant hjelm og kamera

Korstad sa klokka 12.13 at det var funnet en hjelm med påmontert GoPro-kamera og en ekstern harddisk.

– Han som er savnet tok opp film og bilder. Vi tror han har plassert ut hjelmen på et egnet sted i terrenget for å filme. Vi tror ikke han hadde utstyret på seg da han gikk på tur. Det er ikke naturlig at han hadde på seg utstyret fordi det er stort og tungt, forklarte Korstad.

Da var det ikke gjort andre funn, men mannskapene på stedet fryktet at mannen kunne ha sklidd på Prestfonna og havnet i en issprekk.

Store styrker

Et Sea King-helikopter fra Ørlandet, mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder og politiet deltok i søket. I tillegg var en alpin redningsgruppe med klatrere i aksjon.

God fysisk form

Mannen var i god fysisk form. Han hadde på seg mørke turklær og et buff-hodeplagg da han forsvant. Politiet ba folk i nærområdet om å gi beskjed hvis de så en blå, eldre herresykkel.

– Mannen har bekjente på Åndalsnes, men han dro ut på tur alene, sa Gagnat.