Statsministeren skal møte veftsindustrien

Og Solberg får et tettpakka program, blant annet skal hun møte mesteparten av verftsindustrien på Sunnmøre.

Solberg har invitert verft, rederlag og utstyrsleverandører på Sunnmøre til et møte for å diskutere situasjonen i næringa og utsiktene fremover. Møtet blir i Ulstein Expo. Hele deltekarlista er enda ikke klar, men blant deltakerene er Ulstein, Kleven, Fiskerstrand Verft, Rolls-Royce, Ulmatec, Farstad, Sølvtrans, NTNU Ålesund og GCE Blue Maritime.

Konferanse

Statsministeren deltar også på Haramskonferansen på Ingebrigt Davik-huset i Brattvåg. Tema for konferansen er omstilling i næringslivet. Hun drar så videre til bedrifta Ulmatec Pyro AS på Gamlem i Søvik. Bedrifta har utvikla en løsning for varmegjenvinning på fiskebåter, skip og rigger.

Røde Kors

Statsministeren avslutter sunnmørsbesøket på Røde Kors-huset i Ørsta. Hun møter først ungdommer i Ørsta Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) som driver med trening/opplæring ute, før hun er til stedet på årsmøtet til Røde Kors sin besøkstjeneste i Ørsta. Statsministeren får også en omvising på Røde Kors-huset.