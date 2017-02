Gjorde det skarpt i frisør-NM

Det ble maks uttelling for Cancam på Moa under årets NM i frisering. De hadde med seg to deltakere, Joakim Sumstad og Monika Storvik.

Sumstad klatret helt til topps i konkurransen fristil (oppsetting). Fem dommere bestemte at prestasjonen var så god at han gikk forbi frisør Thomas Mørk som endte opp ett poeng bak på andreplass.

– Her er det rom for stor kreativitet. De viktigste kriteriene er kledelig, form og blikkfang, melder Cancam i en pressemelding.

Sumstad som la lista høyt med en teknisk krevende kreasjon fikk maks uttelling på oppgaven som var tidsavgrenset til 40 minutter.

Monika Storvik fikk 3. plass i den prestisjetunge konkurransen teknisk kombinasjon. Denne konkurransen foregår over to dager og Storvik hadde kun 15 minutter å forberede seg på første dag, og 25 minutter andre dag.

– Monika har trent til NM i et helt år og det har lønnet seg, opplyser Cancam.

Storvik skal for øvrig være stylist under Sunnmørspostens/Bypatriotens «DuettStafett» lørdag 18. februar på Terminalen.

Under NM i frisering møtes bransjefolk fra hele landet. I tillegg til konkurranser er det også hårshow, forelesninger, internasjonale lanseringer og samlinger.