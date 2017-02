Havila med ny Statoil-kontrakt

Det kommer fram i en børsmelding mandag morgen.

I kontrakten ligger det også fem opsjonsperioder, hver på ett år.

– Dette er det andre skipet Havila Shipping har fått lengre kontrakter på i løpet av de siste ukene, opplyses det i en pressemelding.

For tre uker siden var det flaggskipet «Havila Subsea» som kunne sette i gang arbeid for Reach Subsea med en kontrakt på tre år og mulig forlengelse på to år.

Nå er altså RRV-skipet (rescue- and recovery vessel. journ. anm. ) «Havila Troll» skip nummer to som er sikret arbeid i mange år fremover.

Les siste saker om Havila

Adm. dir. Njål Sævik er fornøyd.

– Jeg er veldig fornøyd med å få på plass nok en langsiktig kontrakt for et av våre skip. Jeg kan ikke oppgi noe tall, men bare understreke at i slike tider som vi har nå er dette en kontrakt vi er fornøyd med, sier Sævik.

Ifølge pressemeldingen er Havila Shipping blant rederiene med høyest prosent kontraktsdekning. De to nye langtidskontraktene bidrar til å få selskapet gjennom krevende tider i bransjen.

Havila Troll gikk i sin tid direkte fra verft til arbeid for Hydro (senere StatoilHydro). Båten fikk da en tiårskontrakt med tre opsjoner på to år.

– Nå går den på en ny kontrakt i sju år. Når de sju årene er over, har skipet til sammen 21 år med kontrakt. Blir forlengelsene brukt er det 26 år med kontrakt, opplyses det.