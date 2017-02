Sjukeheim må rette opp lovbrot

Det er konklusjonen i ein fersk tilsynsrapport frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Etter omvising i sjukeheimen, intervju av 12 personar og stikkprøver i 20 journalar må Selje kommune gjere fleire grep.

Kan vere problematisk

Fylkesmannen meiner at gjeldande praksis er for tilfeldig og det er opp til det enkelte helsepersonellet om tenesta blir utført i samsvar med lovkrava.

– Kommunen sikrar ikkje gjennom styring av verksemda at det blir gjort nødvendige og forsvarlege vurderingar i situasjonar der det kan vere aktuelt å yte helsehjelpa ved tvang. For pasienten kan dette bety at han ikkje får nødvendig helsehjelp sjølv om har har rett til hjelp, eller at han får helsehjelp med tvang sjølv om han har rett til å nekte å ta i mot helsehjelpa, skriv Fylkesmannen.

Her er funna i rapporten:

* Fylkesmannen slår fast at prosedyren rundt motstand (tvang) ikkje er kjent for alle tilsette, og leiinga har ikkje undersøkt godt nok om prosedyren vert etterlevd.

* Det er sett i verk tiltak etter at det ikkje alltid har vore dokumentert motstand mot helsehjelp.

* Ikkje alt er dokumentert i journalen etter munnlege rapportar.

* All informasjon blir ikkje systematisk gjort kjent for anna helsepersonell som er i kontakt med pasienten.

* Ikkje alle tilsette er kjende med at det skal gjerast kontinuerlige vurderingar av samtykkekompetanse.

* Det blir ikkje alltid dokumentert når det vert nytta tillitsskapande tiltak og effekten av desse.

* Ikkje alle tilsette er kjende med at det er personale med minimum treårig helsefagleg utdanning som kan fatte vedtak etter pasient- og brukarrettslova kapittel 4A (tvang).

* Manglar ved vurderingar om det er samsvar mellom prosedyrar og praksis.

* Helsefaglege vurderingar vert ikkje alltid journalført.

* Det har vore nytta tvang mot pasientar utan at det er vurdert å fatte vedtak, og nokre pasientar har ikkje fått nødvendig helsehjelp fordi helsepersonell ikkje har nytta tvang.

* Leiinga har ikkje gjennomført ei risiko- og sårbarheitsanalyse for å få oversikt.

* Det er ikkje eins forståing blant dei tilsette og leiinga om kva som kan vere avvik.

Du kan lese heile rapporten her