Truet ambulansepersonell med kniv

Ei kvinne i 40-årene er i Fjordane tingrett dømt til betinget fengsel i 21 dager etter å ha truet ambulansepersonellet som kom for å hjelpe henne.

En ambulanse med et personell på tre personer oppsøkte kvinnens bolig, og ville ta henne med til sjukehus.

Kvinnen skal ifølge egen forklaring ha følt seg presset, og holdt en kokkekniv rettet mot døren mens hun forlangte at ambulansepersonellet skulle forlate huset, ifølge dommen.

For øvrig var kvinnen rolig.

Skremmende situasjon

Ambulansepersonellet opplevde situasjonen som så skremmende at de forlot huset.

Fjordane tingrett er tydelig på at ambulansepersonell utfører viktige samfunnsoppgaver, og derfor er det av samfunnets interesse å sørge for at det gripes inn mot noen som ved truende atferd søker å påvirke personellets yrkesutøvelse.

– Sterke allmenne hensyn taler med styrke for en streng reaksjon, står det i dommen.

I formildende retning legger retten vekt på at kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse som lettet etterforskningsarbeidet. Retten ser på handlingen som en enkeltstående situasjonsbestemt handling, og saken har i tillegg blitt noe gammel.