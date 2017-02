– De er veldig sugne på omstilling

– Jeg oppfattet litt frustrasjon, men mest av alt en næring som er veldig omstillingsvillig og opptatt av å sikre arbeidsplasser lokalt, sier statsminister Erna Solberg.

– Hva gikk fustrasjonen ut på?

– Det gikk på arbeidende kapital og stempelet «rikinger» som kommer opp i enkelte debatter, for eksempel om beskatning.

– Fikk du konkrete råd under møtet?

– Her var mange viktige innspill, men ett råd jeg skal ta med meg er at en ikke kan ha en perfekt ordning på dette med digitalisering, men at vi må lete etter forskjellige modeller der det vokser frem. Og så hører jeg en forventning til katapult-programmet til regjeringen.

Formueskatt

Karl Johan Bakken i Farstad Shipping ASA sier næringen har en kjempeutfordring i å få anvendt arbeidskapital og pengekapital på en optimal måte.

– Disse utfordringene kjenner regjeringen til, så debatten var god, sier Bakken.

– Formueskatt ble nevnt?

– Nei, ikke i det hele tatt, sier han og ler.

Gunvor Ulstein i Ulstein Group letter litt mer på sløret:

– Det er utrolig viktig med en fokus på norske private eiere. At de bygger bedrifter og samfunn rundt. Vi skal ikke straffes gjennom formueskatt.

– Er den avgjørende?

– Skattepakken til Arbeiderpartiet viser lite forståelse for den kompetansen norsk privat eierskap har rundt omkring i Norge. Formuesskatten betales av bedriftene. I en omstilling trenger vi all kapital til å klare omstillinga, sier Gunvor Ulstein.

Hun roser statsministerens kunnskapsnivå om næringen.

– Det er vanskelig å lage tiltaktspakker for den utfordrende situasjonen næringa er i. Men jeg ser at flere pakker virker, for eksempel biomidler og permitteringsregelverket, sier Ulstein.

Kompetanse

Konsernsjef Rolf Fiskerstrand i Fiskerstrand Verft sier kompetanse vil være avgjørende for framtiden.

– Ved å ligge et hestehode foran på kompetanse har vi en mulighet til å konkurrere i et internasjonalt miljø der pris ofte er avgjørende, sier Fiskerstrand.