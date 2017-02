50.000 kroner til sommarskulen

Sommarskulen er eit tilbod til barn i 5.-7. klassetrinn gjennom eit samarbeid mellom Haram Næring og Innovasjonsstudio og Forskerfabrikken.



– På sommarskulen får borna oppleve morosame og spennande forsøk innan naturvitskap og matematikk. Vi vil vere med på å skape interesse for realfag i skulen. Denne gåva frå Sparebanken Møre gjer at vi kan halde fram med dette tilbodet, der eigendelen kan haldast låg og fleire få høve til å delta, seier næringsrådgjevar Inger Synnøve Remme i Haram Nærings og Innovasjonsforum.



Banksjef Rune Fjørtoft delte ut prisen.



– Halvparten av banken sin eigenkapital er eigd av lokalsamfunnet. Det betyr at halvparten av utbyttet går tilbake til gode prosjekt i lokalsamfunnet. Vi ser at realfag vil være viktig på stadig fleire område. Auka realfagskompetanse blant barn og unge er nettopp eit av sparebanken Møre sine satingsområde for vårt samfunnsengasjement. Difor ynskjer vi å bidra, seier Fjørtoft.