Erna: – Viktig å sørge for at ledigheten ikke biter seg fast

Statsministeren gikk gjennom utfordringene som var skapt av oljenedturen og nedgangen i aktivitet for rederier, verft og utstyrsleverandører.

– Det er viktig at vi sørger for at ledigheten ikke biter seg fast på et høgt nivå, påpekte Erna Solberg.

Tre begrep

Statsministeren kom til en av de kommunene med høgst arbeidsledighet på Nordvestlandet. Arbeidsplasser – og hvordan vi skal klare å skape flere av dem, var en gjennomgangsmelodi i innlegget.

– Vi skal være grønnere, smartere og mer nyskapende, sa Erna Solberg da hun innledet under Haramskonferansen i Brattvåg tirsdag.

Dette var tre begrep hun mente var viktig å ha med seg for å utvikle næringslivet.

– Må hente vekst andre steder

Solberg trakk fram digitalisering og robotisering som noe av det viktigste verktøyet.

– Olje- og gassnæringene vil være viktig de neste 20-30-årene, men veksten må vi hente andre steder.

Det er tiden for renessanse for mer tradisjonelle næringer, påpekte statsministeren og at det var spesielt hyggelig å være i et fylke som Møre og Romsdal, som hadde flere bein å stå på enn bare oljerelaterte næringer.

