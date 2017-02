- Flott at Erna tek styringa

Elise B. Skeide ved Ulstein videregåande skule fekk møte statsminister Erna Solberg om bord Windea TBN, eit nytt servicefartøy for offshore vindkraft som ligger ved Ulstein verft.

- Erna er ein viktig person og i likhet med Gunvor Ulstein ein rollemodell for jenter som meg. Dei viser at det går an, seier Elise B. Skeide til smp.no.

Skeide nytta høve til å snakke om praktiske læreordningar og kjønnsbalanse.

- Vi snakka om dei midla vi har fått til å fullføre læretida og få fagbrev. Det har vore viktig for oss, seier ho.

Erna tok spakene: – Det var egentlig kjempelett! Erna Solberg (H) tok over spakane då redningsskøyta RS Idar Ulstein skulle bringe statsministeren frå Brattvåg til Ulsteinvik.

Kvinner

Gunvor Ulstein er stolt over kjønnsbalansen i det praktiske utdanningsløpet.

- Samanlikna med andre plassar har vi ein høg andel kvinnelege lærlingar. Det er eg stolt av. Samstundes skulle det berre mangle at halvparten av befokninga (les=kvinner) får dei same moglegheitene, seier Ulstein.

Skeide er ei av fire jenter i klassa med totalt 11 elevar.

- Eg vurderer å bli arkitekt, men innanfor linja mi er det vanlig å bli ingeniør innan området marinteknikk. Viss eg kjem inn på NTNU så vil eg fortsette utdanninga mi der, seier Elise B. Skeide.

Meir frå statsministerbesøket: