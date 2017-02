Skoleelev påkjørt – bilfører stakk av

Like etter klokka 9 melder politiet i Nordmøre og Romsdal at en skoleelev ble påkjørt i et gangfelt ved rundkjøringen i Dalegata i Kristiansund.

Hendelsen fant sted like før skolestart. Den påkjørte er i barneskolealder.

– Det er foreløpig sparsomt med opplysninger. Vi etterlyser vitner som har kjørt i området mellom 08.00 og 08.30, altså før skolestart, sier operasjonsleder Ole Wulvik til smp.no.

Lærer meldte fra

Politiet fikk kunnskap om saken via en lærer, etter at eleven kom på skolen og klaget på smerter i en fot og i magen.

– Vi satte dem i konferanse med AMK som har beordret legetilsyn av eleven, sier Wulvik.

Politiet karakteriserer skadene til eleven som lette. Foreløpig har man ikke flere opplysninger om bilføreren som skal ha stukket av.

– Vi er avhengig av tips, sier Wulvik.