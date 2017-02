Your browser does not support iFrames!

Haramskonferansen

Solberg på talarstolen klokka 10

Statsministeren har eit tettpakka program under besøket på Sunnmøre.

Arrangørane streamar konferansen live, følg den via smp.no I dag arrangerer arrangerer Haram Næring og Innovasjonsforum Haramskonferansen. Konferansen, som finn stad i Ingebrikt Davik-huset, er eit samarbeid med Ålesund Kunnskapspark (Åkp) og Haram kommune. Konferansier er Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest. Tema for årets konferanse er «Omstilling i regionen», og programmet er som følgjer: 09.45–10.00 Ordførar Vebjørn Krogsæter, Haram kommune

10.00–10.30 Statsminister Erna Solberg

10.30–11.00 Direktør Knut E. Sunde, Norsk Industri Rammevilkår for konkurransedyktig produksjon i Norge

11.00–11.30 President Mikael Makinen, Rolls Royce Marine AS Marin industri i omstilling

11.30–12.30 Lunsj

12.30–12.45 Ungdomskoret Uhørt Kulturinnslag

12.45–13.05 Professor Hans Petter Hildre, NTNU i Ålesund Utdanning og forsking i nært samarbeid med næringslivet

13.05–13.25 Adm dir Henning Borgen, SINTEF Ålesund SINTEF Ålesund – rolle i nyskaping og omstilling

13.25–13.50 Adm dir Kjell Norvoll, Nogva Motorfabrikk AS Nogva Motorfabrikk AS. Frå bygdesmie til internasjonal teknologibedrift. Kva med framtida?

13.50–14.05 Seniorrådgiver Jan Børre Rydningen, ÅKP Blue Ocean Innovation Arena

14.05–14.20 Pause

14.20–15.30 Professor Frank Aarebrot Kommentar til temaet i konferansen

15.30 Slutt Når det gjeld statsministeren, har ho eit tettpakka program under besøket. Etter konferansen reiser Solberg vidare til bedrifta lmatec Pyro på Gamlem i Søvik. Bedrifta har utvikla ei løysing for varmegjenvinning på fiskebåtar, skip og riggar. Kommer til Sunnmøre Statsministeren skal møte veftsindustrien Statsminister Erna Solberg kommer til Sunnmøre tirsdag. Etter dette får Solberg skyss med redningsskøyta «Idar Ulstein» til Ulsteinvik og Ulstein Expo. Der har Solberg invitert verft, reiarlag og utstyrsleverandørar på Sunnmøre til eit møte for å diskutere situasjonen i næringa og utsiktane fremover, og mellom deltakerane er Ulstein, Kleven, Fiskerstrand Verft, Rolls-Royce, Ulmatec, Farstad, Sølvtrans, NTNU Ålesund og GCE Blue Maritime. Statsministeren avsluttar sunnmørsbesøket på Røde Kors-huset i Ørsta. Der skal ho først møte ungdommar i Ørsta Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) som driv med trening og opplæring ute, før ho er til stades under årsmøtet til Røde Kors sin besøkstjeneste i Ørsta. Statsministeren får også omvising på Røde Kors-huset. Mer å lese på Sunnmørsposten: Leses nå

Forsiden nå: Haram: Landa på taket etter utforkøyring