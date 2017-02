Vard skal bygge krillfartøy til én milliard

Knut E. Sunde direktør Norsk Industri kunngjorde meldingen innledningsvis i sitt foredrag på Haramkonferansen.

Han hadde fått forespørsel fra Aker Biomarine som ønsket å bygge et slikt skip i Møre og Romsdal. Men ifølge regelverket for GIEK og Eksportkreditt var det forbudt. Derimot var regelverket slik at dette gikk greit å bygge i Spania.

Sunde forteller det ble jobbet mot myndighetene for å få endret regelverket. Kunden sto klar til å bygge. Tiden gikk. Han ba om at de søkte GIEK og eksportkreditt slik at disse paralelt behandlet søknaden samtidig som det ble jobbet i regjeringsapparatet for å endre regelverket.

- Dette var tunge saker som involverte fire departement,sa Sunde og tilføyer at mensMens statsminstier Erna solberg holdt sitt foredrag, kom pressemeldingen fra Vard om at de skal bygge krillfartøyet i Brattvåg.

Her er pressemeldingen