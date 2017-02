Cappelen solgte smykker og klokker til "Onkel Skrue"

Hele tiden mens han illegalt omsatte hasj for millioner av kroner ble kontoen med lovlige, hvitvaskede penger tom for Gjermund Cappelen. Sommeren og høsten 2013 fikk han problemer med å betale regningene for husleie og andre nødvendigheter. Løsningen ble til slutt å selge smykker og klokker til den tidligere heleridømte Imran Saber, kjent som "Onkel Skrue" i Oslos underverden.

– Jeg solgte en klokke og noen smykker til Imran Saber. Jeg fikk en bankremisse på 300.000 kroner og jeg kjøpte en klokke for de pengene, sa Cappelen i retten.

Aktor i Spesialenheten, Kristine Schilling, viste en kvittering for retten som viste at Cappelen hadde gått til Urmaker Bjerke i Oslo med bankremissen sin og kjøpt en klokke til eksakt 300.000 kroner.

– Hvorfor kjøpte du en klokke for disse pengene, spurte Schilling.

– Det var en veldig sjelden klokke jeg hadde fått tak i og som jeg håpet på å kunne tjene litt på, svarte Cappelen.

Saber har vært kjent for å formidle kunst og utstede privatlån. Saber har tidligere hatt tette forbindelser til hovedmannen bak Nokas-ranet, David Toska, og ble beskrevet som hans «finansminister». I mars i fjor ble hani Oslo tingrett dømt til halvannet års betinget fengsel for grovt heleri. Han er også tiltalt for heleri av det stjålne litografiet «Historien» av Edvard Munch i en sak som skal opp i slutten av mars.