Diallo kunne ikke vente på Hødd

Kenneth Diallo hadde ikke tid til å vente på at Hødd skulle bestemme seg om de ville gi ham et tilbud eller ikke. Derfor skriver han i helga under for Hødds avdelingsmotstander i 2. divisjon, Hønefoss BK.

- Jeg ble tidlig kontaktet av Hønefoss, og fikk et tilbud fra dem. Men så kom Hødd på banen, og ønsket å se meg på trening. Jeg trente med Hødd en gang, for det fristet veldig å spille for dem. Men Hødd sa at de trengte mer tid på seg før de eventuelt kunne tilby meg kontrakt. Og det hadde ikke jeg tid til, siden Hønefoss ønsket et raskt svar fra meg, forteller 26-åringen.

Superfysikk

«Alle» har ventet på at kraftkaren Diallo skulle slå gjennom. Han har superfysikk, god teknikk og hodespill, har tempo - og har egentlig alt som skal til for å bli en norsk toppspiss.

Men det har blitt veldig mye i rykk og napp for ålesunderen, som er fostret opp i AaFK. Han var også på prøvespill i AaFK for tre år siden, uten at noe kom ut av det. Som senior har han spilt for forskjellige klubber, som SIF, Herd, Fløy (Kr. sand) og nå sist Gjøvik/Lyn.

Skal slå til i år

- Jeg MÅ slå til nå, og det skal jeg! Jeg har trent godt i vinter, og er klar for å markere meg i Hønefoss. Jeg drar sørover søndag, og så skal jeg gjennom en medisinsk test før jeg skriver under. Og jeg er godt fornøyd med kontrakten, når vi tenker på at det er 2. divisjon vi snakker om, sier han.

- Da sees vi på Høddvoll i sesongen?

- Ja, og det hadde passet bra å score hat-trick mot dem da, ler Diallo.