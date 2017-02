Fant nær 30.000 overgrepsbiler hos sunnmøring

I januar 2015 gjennomførte politiet en razzia hjemme hos en familiefar i 40-årene på Sunnmøre.

På mannens datamaskin, ekstern harddisk og minnepenn, fant politiet totalt 29.484 bilder og 975 filmer som viste seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualisere barn.

Når det gjelder grovheten av bildene, forklarte siktede selv at det varierer fra grove voldelige overgrep til seksualiserte fremstillinger og poseringer.

- Alderen på de involverte varierte fra barn i to-, tre-, fireårs alderen og opp til tenårene, heter det i dommen.

Mannen forklarte i politiavhør at han hadde lastet ned, og delt, bilder og filmer gjennom et fildelingsnettverk.

Til retten fortalte mannen at det er vanskelig å forklare hvorfor han gjennom flere år gjorde seg kjent med overgrepsmateriale. Han har snakket med sin fastlege om problemet og bedt om hjelp.

Kritikk mot politiet

Saken var erkjent allerede i mai 2015, men det tok ett år og sju måneder før saken ble oversendt domstolen for pådømmelse.

- Politiet må gis noe tid til å gjennomgå beslag og ta en påtalemessig avgjørelse i saken, men saken burde vært pådømt i retten høsten 2015. Dette vil si at det har vært liggetid i denne saken på nesten 1 år og 7 måneder. Retten antar at dette er i strik med EMK artikkel 6 og det må få betydning i formildende retning for siktede, skriver tingrettsdommer Kathrin Haram.

Mannen ble derfor dømt til ni måneder i fengsel, hvor tre måneder blir gjort betinget med en prøvetid på to år.

Datautstyret ble inndratt.