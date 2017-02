Fraktet til sjukehus med luftambulanse

Klokka 09.46 meldte politiet på Sunnmøre om en trafikkulykke på Sjøholt. To lastebiler kolliderte på Sjøholtstranda.

– Ulykka har skjedd på E39, like ved XL-bygget. Det er stillestående trafikk, opplyser operasjonsleder Per Åge Ferstad i politiet til smp.no.

Store styrker rykker ut

Både Ørskog, Skodje og Ålesund brannvesen rykket ut i tillegg til politi, ambulanser og luftambulanse.

Helikopteret skal ha landet ved 10-tiden, og første ambulanse kom fram ved 09.50-tiden. Da var de øvrige nødetatene fortsatt på veg.

– Det er snakk om personskader. Vi er på stedet straks, men øvrige nødetater er på plass. Totalt tre personer er involvert i ulykka, opplyste Ferstad klokka 10.05.

SISTE: To personer er fraktet i ambulansebil, og en person er fraktet med luftambulanse til Ålesund sjukehus, opplyser politiet klokka 10.15.

Skadeomfanget til de tre er ukjent.

Kan bli stengt en stund

Europavegen er stengt.

– Vi avventer tilbakemelding fra politiet rundt status på hvordan de anser situasjonen. Utover det vet vi lite. Siden det er snakk om to lastebiler kan det bli aktuelt med storbilberging, og da vil det ta litt tid, opplyser operatør Magnus Storrø ved Vegtrafikksentralen til smp.no.

Det meldes om at trafikken står.

– Det er kø i begge retninger. Vi reagerte da vi så kø helt til Bunnpris i Sjøholt sentrum. Så oppdaget vi at det hadde skjedd en ulykke, sier en tipser på stedet.

Klokka 10.40 opplyser Vegtrafikksentralen at E39 trolig vil bli stengt en stund.

– Vi avventer fortsatt beskjed fra nødetatene, sier Storrø.

Manuell dirigering

Klokka 10.50 opplyser Ferstad i politiet at bilberger er i ferd med å fjerne den ene lastebilen. Politiet vil åpne det ene kjørefeltet en stund for å få unna en del trafikk før den andre lastebilen blir fjernet.

Klokka 11.05 melder Vegtrafikksentralen at det er manuell dirigering av trafikken.

Omkjøringsmuligheter

Det er omkjøringsmuligheter over Solnørdalen på FV104. I tillegg er det mulig å kjøre FV147 over Nakkedalen. Her er det smalt, så storbiler bør trolig vente.

Har du tips eller foto? Kontakt oss på 95400400@smp.no eller ring 95400400.

