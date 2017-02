Helse Møre og Romsdal er sikta i Sebastian-saka

Grunnlaget for siktelsen er at mangelfull organisering av virksomheten førte til at det ikke ble gitt forsvarlig helsehjelp.

Politimesteren har sendt over saka til statsadvokaten, som avgjør om det skal tas ut tiltale.

Dette sier statsadvokaten: – Skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold

Den ti måneder gamle Sebastian Ødegaard fra Kristiansund døde i februar 2015. Statens helsetilsyn har slått fast at han ikke fikk forsvarlig helsehjelp fra Helse Møre og Romsdal, legevakten og Rikshospitalet.

Barne- og ungdomsavdelinga i Kristiansund var helgestengt på tidspunktet. Det var derfor behov for gode rutiner rundt transport av akutt sjuke barn til Ålesund sjukehus, mener Helsetilsynet.

Mottatt siktelsen

– Vi har mottatt siktelsen fra politiet i denne alvorlige saka, og avventer videre oppfølging fra statsadvokaten. Samtidig arbeider vi videre med tiltak og læringspunkt som ble lagt fram for styret i januarmøtet, sier administrerende direktør Espen Remme i ei pressemelding onsdag kveld.

På styremøtet til Helse Møre og Romsdal i slutten av januar ba Remme foreldrene om unnskyldning etter den knusende rapporten fra Statens helsetilsyn.

– Vi må be foreldrene til Sebastian om en unnskyldning og foreta en systematisk gjennomgang av saken. Vi er innstilt på å ta ansvar, sa Remme.

– Innholdet i rapporten understreker alvoret i saken. Vi har lagt oss på en linje hvor vi tar selvkritikk, men vi er også forberedt på å ta ansvar, sa direktør Espen Remme til styret.

Verken styreleder Stein Kinserdal eller direktør Espen Remme har foreløpig besvart våre henvendelser.

Utdrag fra lydlogg i Sebastian-saken: Forsøkte gjentatte ganger å få helikopter Sunnmørsposten dokumenterer helgen og timene før ti måneder gamle Sebastian døde i påvente av lufttransport til sjukehus.

Ti mnd. gammel gutt døde Direktøren til Sebastians foreldre: – Unnskyld Direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal ba i onsdagens styremøte foreldrene til ti måneder gamle Sebastian Ødegaard om unnskyldning etter den knusende rapporten fra Statens helsetilsyn.