Moldejazz med 11 nye navn

Klokka 12 i dag, onsdag holder Moldejazz pressekonferanse på Plassen.

Og: Festivalen varsler at det vil bli presentert 11 nye artister.

En av hovedartistene

Blant de 11 er Jan Magne Førde fra Sula. Trompetist, komponist - og mest kjent for å være del av The Brazz Brothers. Førde blir en av hovedartistene under festivalen, og skal holde avslutningskonserten under årets Moldejazz.

Førde skal framføre verket Mezzing, som ble urframført under Trondheim jazzfestival i fjor. Med seg under framføringa får han Molde Brass Band.

Legende

En anna artist som presenteres er jazzsangerinna Karin Krog.

– Jeg vil bare ha sagt det: Jeg var oppe klokka fem - med et skrik, sier Karin Krog til Rbnett. Hun ble plassert på samme bord som Petter Pettersson - samme mann som tok i mot henne på den aller første jazzfestivalen i Molde i 1961, skriver avisa.

Disse er klare

Videre er Trondheim Jazzorkester og Espen Berg, Natalie Sandtorv med band, Steve Lehman med Sélébéyone, Sinikka Langeland, Daniel Herskedal Kvintett og Atmospheres alle bekrefta for festivalen.

Følgende artister er tidligere bekrefta til festivalen:

Vijay Iyer (Artist In Residence), Wadada Leo Smith, Pat Metheny, Herbie Hancock, Knut Anders Sørum, Terje Rypdal - Conspiracy, Monks Casino, Enrico Rava - Tomasz Stanko 5et, Sigvart Dagsland med Tord Gustavsen, Aurora, Sondre Justad, Moon Hooch og Harald Lassen New Quartet.

Moldejazz går alltid av stabelen i uke 29 - i år fra 17. - 22. juli.

