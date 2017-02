Nominert til ny pris

Ingrid Helene Håvik, vokalist i Highasakite, er nominert i kategorien Årets verk, Populærmusikk i 2017, med sangen "Someone who’ll get it".

Det siste året har det skjedd så utrolig mye bra på låtskriverfronten, spesielt innen populærmusikken, hvor vi ser en dramatisk økning i antall norske låtskrivere og forlag. Vi begynner nå å gjøre oss attraktive for internasjonale og norske artister, som like gjerne kan komme til Oslo for å skrive låter. Det er også ekstra gledelig å se at unge, kvinnelige låtskrivere fortsetter å utmerke seg,” sier Jørn Dalchow fra Musikkforleggerne i en pressemelding.

Håvik vant samme kategori i Musikkforleggerprisen 2016 med låta "Keep that letter safe".

Musikkforleggerprisen deles ut i Oslo tirsdag 21. mars. Det er Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag, som står bak prisutdelingen.