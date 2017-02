Pasientombudet fikk beskjed om at tilbudet var forsvarlig

Onsdag kveld kom nyheten om at Helse Møre og Romsdal er siktet i Sebastian-saken etter at den ti måneder gamle gutten fikk uforsvarlig hjelp.

Gutten døde under transport fra Kristiansund sjukehus til St. Olavs i februar 2015. På dette tidspunktet var barneavdelingen i nordmørsbyen helgestengt.

– Omleggingen er forsvarlig

– Etter min oppfatning er omleggingen til femdøgnspost fullt forsvarlig og dessuten i tråd med overordnet målsetting om å føre over mer legeressurser til poliklinikk og dagbehandling.

Dette svarte daværende klinikksjef Ove Økland etter at Pasientombud Runar Finvåg kom med en krass bekymringsmelding.

Kraftig kritikk for forberedelsene

Helse Møre og Romsdal har senere fått knusende kritikk for dårlige forberedelser i en rapport fra Helsetilsynet. I rapporten anbefales det foretaksstraff og påtale.

– Beslutningen om å endre driftsform rundt barneavdelingen i Kristiansund var ikke god nok. Når man velger en utradisjonell og uvanlig form, må man sørge for at det er uttømmende oversikt over risiko. Jobben som var gjort her var ikke god nok, sa direktør Jan Fredrik Andresen til smp.no.

I Stortinget kom helseminister Bent Høie (H) med uttalelser som ga inntrykk av at det skulle gjøres nye risikovurderinger før styrevedtaket ble iverksatt.

Helse Møre og Romsdal mente i midlertid at risikovurderinger gjort i 2013 var gode nok da de helgestengte i oktober 2014. Dette til tross for en stor omlegging i ambulansesektoren i fylket.

Foretaket gjorde ikke noen ny risikovurdering.

Spurte om risikovurdering

Dette skrev Pasientombud Runar Finvåg til Helse Møre og Romsdal 20. november 2014, måneder før barnedødsfallet i Kristiansund:

– Som Pasient- og brukerombud er jeg bekymret når tjenestetilbudet til de aller yngste og svakeste blir kuttet ned på og stiller spørsmål ved om det er gjort grundige risikovurderinger.

Finvåg påpekte at det ble betydelig lengre reisevei for kronisk sjuke barn som trengte behandling på sjukehus.

– Hvis det oppstår komplikasjoner på barn under fødsel så er det ikke spesialistkompetanse i form av barneleger tilgjengelig på helg på Kristiansund sjukehus, Molde sjukehus og Volda sjukehus. Dette skaper også grunn til bekymring, skrev Finvåg.

Pasientombudet ba om redegjørelse fra helseforetaket på hvilke faglige vurderinger som lå til grunn.

– Hadde vurdert akuttsituasjoner

– Slike pasienter finnes flere steder i Møre og Romsdal og behovet for god akutthjelp vil være avhengig av godt samarbeid mellom fastlege, legevakt og spesialisthelsetjeneste. For Nordmøre dreier dette seg om fem pasienter, innledet Helse Møre og Romsdal sitt svar.

De opplyste samtidig om at de hadde gått gjennom mulige akutt-problemstillinger og informert både legevakt og akuttmottak om disse.

– En må likevel minne om at fastlege også har ansvar for barn med kroniske, sammensatte lidelser. For slike pasienter vil også forebyggende vurderinger og behandlinger, ved fastlege og spesialist, kunne redusere behovet for døgnopphold i sjukehus.

Helse Møre og Romsdal mente at det oppstod usikkerhet, fordi en har hatt spesielt god tilgang til spesialisthelsetjeneste tidligere, kanskje mer enn vanlig for slike pasienter rundt om i landet.

– God akutthjelp

Ti mnd. gammel gutt døde

Med støtte i dokumentasjon og skisserte behandlingsopplegg mente foretaket at pasientene ville få god akutthjelp.

– Legevakta i Kristiansund har mange erfarne leger og det vil være disse som i helg vurderer behov for akutthjelp, med støtte i dokumentasjon og skisserte behandlingsopplegg, skrev klinikksjef Ove Økland.

Om lokale løsninger ikke skulle bli gode nok i noen tilfeller, så ville innleggelse i Ålesund eller ved St. Olavs Hospital i Trondheim bli aktuelt.

Ikke overrasket

Styreleder Stein Kinserdal sier han ikke er overrasket over at politiet nå har siktet Helse Møre og Romsdal for at ti måneder gamle Sebastian Ødegaard fikk uforsvarlig hjelp.

– Vi tar oversendelsen til statsadvokaten til etterretning. Vi har ikke diskutert annet enn at vi vil avvente og forholde oss til konklusjonen, sier Kinserdal.

– Var forberedelsene før helgestenging for dårlige?

– Vi gjorde vedtak om at det ikke skulle helgestenges før det var risikovurdert og det ble gjort såkalte kompensatoriske tiltak. Vi får kritikk fordi faktorene rundt omleggingen av ambulansetjenesten ikke ble risikovurdert godt nok da vedtaket om femdøgnspost ble innført, svarer Kinserdal.

Omlegging av ambulanser

Styrelederen viser da til at Ambulanse Midt-Norge dette året ble innfaset i Helse Møre og Romsdal. Det lokale helseforetaket fikk da ansvar for drift og personell. I tillegg hadde man nylig gått fra to AMK-sentraler til én i Møre og Romsdal.

– Vi har lagt oss flate for kritikken og er inneforstått med at det ville det ville bli oppfølging fra påtalemyndighetene, sier Kinserdal.

Han sier at de nå vil følge saken nøye, og fortløpende vurdere risiko rundt tilbudet i Kristiansund. Barneavdelingen vil fortsatt være åpen på helg som følge av omgjøringsvedtaket i 2015, bekrefter Kinserdal.

– Blir det ekstraordinært styremøte i forbindelse med denne saken?

– Vi har styremøte 15. mars, og da får vi se om det har kommet noe fra statsadvokaten. Når statsadvokaten har vurdert saken, vil vi vurdere behovet for ekstraordinært styremøte.

– På hvilken måte skal dere ta ansvar for det som kommer fram?

– Ikke på noen annen måte enn å ta lærdom. Vi vil forholde oss til det som har kommet fra Statens helsetilsyn og en eventuell påtalemessig avgjørelse fra statsadvokaten, svarer Kinserdal.