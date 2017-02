– Rimfrost Krill satser videre

– Emerald Fisheries AS og dets eiere har jobbet hardt for å sikre finansiering og få til en vellykket løsning med selskapets kreditorer for å sikre videre drift av fangstfartøyet FT Juvel, sier Stig Remøy til Sunnmørsposten.

Jobber for løsning for Juvel

– Selskapets løsningsforslag har ikke blitt akseptert av selskapets største kreditorer og forhandlingene er avsluttet, men vi jobber fortsatt videre for å se om en kan finne en løsning for F/T Juvel.

Rimfrost AS vil satse videre i markedet for krill. F/T Juvel er ikke avgjørende for denne satsingen, sier Remøy.

Konkurs

Tidligere i dag meldte Nett.no at Stig Remøys krillselskap Emerald Fisheries er konkurs.

Gjeldsforhandlingene førte ikke fram. Emerald fisheries har drevet tråleren Juvel som har fisket krill i Antarktis, der Aker Biomarine også driver krillfiske med to båter. Tirsdag kom for øvrig nyheten om at sistnevnte skal bygge en flunkende ny krilltråler hos Vard Brattvaag til en verdi av en milliard kroner.

Emerald fisheries har stått for driften av Juvel mens Rimfrost er selskapet som videreforedler og står for salg av krillproduktene.

Emerald fisheries har rundt 340 millioner kroner i gjeld.