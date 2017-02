BKK og Mørenett slår seg saman

- Ved å fusjonere Mørenett si entreprenørverksemd inn i BKK Enotek, byggjer vi eit større og sterkare entreprenørselskap som skal gi auka vekst og verdiskaping i ei viktig næring på Vestlandet.

Det seier administrerande direktør i BKK Enotek, Ketil Tømmernes, og adm. dir. i Mørenett, Rune Kiperberg, i ei pressemelding.

Fusjon til sommaren

Som eit resultat av fusjonen får BKK Enotek, som i dag har 138 tilsette, 60 nye medarbeidarar. Fusjonen skal etter planen gjennomførast før sommaren.

BKK Enotek er i dag eigd 100 prosent av BKK AS. Når deler av entreprenørverksemda til Mørenett vert fusjonert inn i selskapet, vil Tafjord Kraft og Tussa Kraft, som eig Mørenett, ta over høvesvis 12,34 prosent og 10,68 prosent av aksjane. BKK AS vil behalde 77 prosent av aksjane i BKK Enotek.

Mørenett og BKK Enotek opererer i dag i stor grad i dei same marknadssegmenta: Straumnett, telekom, fiber og lys- og trafikkteknikk.

Beheld jobbane sine

I samband med fusjonen opprettar BKK Enotek ei avdeling på Møre og alle dei 60 tilsette som inngår i fusjonen får behalde arbeidsplassane sine i regionen.

- Mørenett og BKK har hatt eit felles mål om å behalde kompetansearbeidsplssar og verdiskaping i regionen, og dette har vore avgjerande for å få til ein fusjon, seier Rune Kiperberg i pressemeldinga.