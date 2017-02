Emerald fisheries konkurs

Det melder Nett.no.

Gjeldsforhandlingene førte altså ikke fram. Emerald fisheries har drevet tråleren Juvel som har fisket krill i Antarktis, der Aker Biomarine også driver krillfiske med to båter. Tirsdag kom for øvrig nyheten om at sistnevnte skal bygge en flunkende ny krilltråler hos Vard Brattvaag til en verdi av en milliard kroner.

Emerald fisheries har stått for driften av Juvel mens Rimfrost er selskapet som videreforedler og står for salg av krillproduktene.

Emerald fisheries har rundt 340 millioner kroner i gjeld.

