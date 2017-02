Høie: Helse Møre og Romsdal sa de skulle risikovurdere i 2014

Sunnmørsposten har påpekt at helseminister Bent Høie (H) ga inntrykk i Stortinget av at det skulle gjøres nye risikoanalyser før barneavdelingen i Kristiansund ble helgestengt.

Det skjedde ikke.

Helgestenging ble vedtatt på et styremøte i juni 2014, og iverksatt i oktober samme år.

Sommeren 2014 sluttet styret seg til daværende direktør Astrid Eidsviks formulering: «Før vedtaket settes i verk skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Dersom det avdekkes uhensiktsmessige konsekvenser, skal det iverksettes kompenserende tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet».

BAKGRUNN:

Foretaket droppet nye undersøkelser før helgestenging

Helse Møre og Romsdal siktet etter at Sebastian (10mnd.) døde

Baserte seg på gamle analyser

I stedet for å gjøre nye, grundige risikovurderinger baserte HMR seg på analyser fra oktober 2013.

Under et halvt år etter stengingen i oktober 14 døde Sebastian Ødegaard etter forsøk på transport fra Kristiansund sjukehus til St. Olavs Hospital.

Statens helsetilsyn har anbefalt foretaksstraff for uforsvarlig behandling og har kritisert HMR for dårlige forberedelser, manglende rutiner og risikovurderinger. Onsdag kom nyheten om at politiet har siktet HMR, og sendt over sin innstilling om straffbart forhold har funnet sted etter mangelfull organisering.

I perioden rundt helgestengingen ble Ambulanseforetaket med drift og personell faset inn i Helseforetaket, og man gikk fra to til én AMK-sentral.

Høie: – Opplyste at de skulle foreta analyse

Nå forklarer Høie hvorfor han ga inntrykk av at nye risikoanalyser skulle gjøres i 2014, uten at det skjedde:

- I mitt svar til Stortinget, viser jeg til at Helse Møre og Romsdal har opplyst om at de skulle foreta en ROS-analyse i 2014, sier Høie til Sunnmørsposten.

– Det er Helse Møre og Romsdal som har ansvar for å følge opp og gjennomføre de tiltakene de informerer Helse- og omsorgsdepartementet om at de skal gjøre. Helse Møre og Romsdals vurderinger knyttet til oppfølgingen av vedtaket, må de svare på.

Helse Møre og Romsdal siktet i Sebastian-saken Helse Møre og Romsdal (HMR) er siktet for ikke å ha gitt ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard som døde i februar 2015, forsvarlig helsehjelp.

Politiet om Helse Møre og Romsdal: – Skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold Politiadvokat Knut Meek Corneliussen har sendt Sebastian-saken over til statsadvokaten.

Først kjent etter at Sebastian døde

Dette betyr at Høie, som mottok en rekke bekymringsmeldinger rundt helgestengingen, ikke var klar over at Helse Møre og Romsdal ikke skulle gjøre nye analyser - men basere seg på gamle fra 2013.

Dermed fikk Stortinget et galt inntrykk etter at helseministeren svarte stortingsrepresentant Pål Farstad (V) på hans spørsmål.

– Først da hendelsen med Sebastian skjedde i februar 2015, ble det klart for styret at det ikke var gjort noe mer med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen). Styret la til grunn at det skulle gjennomføres en slik ROS-analyse før helgestenging kunne iverksettes, sa styreleder Stein Kinserdal til Rbnett (krever abonnement) torsdag.

Ti måneder gamle Sebastian Gils Ødegaard døde etter å ha blitt forsøkt fraktet i helikopter fra Kristiansund til St. Olavs hospital i Trondheim. Statens helsetilsyn har konkludert med at han ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

Fulgte ikke opp styrevedtak i Sebastian-saka: Hevder de ikke hørte noe Både helseministeren og styret i Helse Møre og Romsdal forsikret om at det skulle gjennomføres risikoanalyser før barneavdelingen i Kristiansund ble helgestengt. Foretaket stolte i stedet på gamle analyser. Nå er HMR siktet av politiet.