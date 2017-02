Mann tiltalt for overgrep mot datter

Mannen er tiltalt for seksuell omgang med barn under ti år fram til høsten 2015. Deretter er han tiltalt for grov seksuell omgang med barn under 14 år, skriver Møre-Nytt.

I tillegg er han tiltalt for seksuell omgang med slektning i nedstigende line. Tiltalen mot mannen er tatt ut av Statsadvokatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.