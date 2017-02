Ny kontrakt for Havyard

– Dette blir båt nummer to i en opprinnelig kontrakt som inneholdt opsjoner på inntil tre ytterligere fartøy, heter det i en børsmelding.

Første båt skal leveres i 2017, og nummer to skal leveres i april 2018.

Stor kontrakt

Kontraktverdien er nær 60 millioner.

– Det foreligger fortsatt opsjon på leveranse av de to siste båtene i serien.

Dette skal de levere

Havyard MMC står for totalprosjektering av fiskeanlegget.

– Havyard MMC leverer en komplett pakke for fiskehåndtering til fartøyet, som har to fisketanker på tilsammen 3000m. Dette innebærer laste- og lossesystemet som foregår med undertrykk og overtrykk i fisketankene, samt skyveskott som fører fisken mot losseledningene. Fisketellere, vacuumpumpe, to sorteringsmaskiner, sirkulasjonssystemet for vann i fisketankene, vannbehandling og automatisk vaskeanlegg inngår også i leveransen, opplyser selskapet i en pressemelding.

