Bekreftet: DJ Tiësto kommer til Ålesund

Som smp.no erfarte tidligere fredag morgen, kommer den verdensberømte DJ-en Tiësto til årets Jugendfest.

Dette blir bekreftet i en pressemelding fra Momentium klokka 12.

– Tiësto er ett av de store navnene vi har fått flest ønsker om opp gjennom årene. Vi har forsøkt å få han hit i flere år, og denne gangen fikk vi det til. Det er vi glade for og det vet vi at veldig mange anndre også er, sier en fornøyd pressesjef Terje Erstad.

Ryktene begynte å gå i Ålesund etter at produksjonsleder Simon Mørk Pedersen la ut en Facebook-status om at Momentium endelig har klart å få «tidenes DJ» til byen.

Mørk Pedersen ville ikke overfor smp.no si hvem.

Spiller to steder samme kveld

Tiësto spiller på Findings i Oslo fredag 18. august, og etter det skal han spille på Jugendfest samme kveld.

Momentium har tidligere hatt artister som har spilt flere steder på samme dag før.

– Tiësto er en vi alltid har lyst til å ha, og som mange spør etter. Han står alltid på ønskelisten, sa Erstad til smp.no fredag morgen. Verken han eller Ante Giskeødegård i Momentium ville da bekrefte – eller avkrefte – at det var Tiësto som var klar.

Momentium har ifølge Erstad forsøkt å få DJ-en til Ålesund de siste åtte årene.

Giskeødegård mener Tiësto er en av verdens største DJ-er, og sa at han har vært banebrytende.

Verdensberømt

Tiësto begynte sin karriere som DJ på skolefester, og på slutten av 80- og tidlig 90-tall fortsatte han på nederlandske klubber. Tiësto har blitt kåret til «No. 1. DJ in the World» («verdens fremste DJ») av DJ Magazine tre år på rad, det ble han i 2002, 2003 og 2004.

I listen for 2007 ble han rangert som nummer to.

Tjis Michiel Verwest, som han egentlig heter, er født i byen Breda i Nederland. Tiësto har vært nominert til Grammy, opptrådt på åpningsseremonien under OL i Athen, og han har snart 20 millioner tilhengere på Facebook.

– Han har blitt kåret til tidenes beste DJ av Mixmag. I 2015 vant han også Grammy for sin remix av "All of Me" av John Legend. Blant hans mest kjente sanger og remixer er klassikere som «Theme from Norefjell», «Adagio for Strings» og «Silence», opplyser Momentium.

De mener han har briljert som DJ, musiker og produsent av elektronisk dansemusikk siden 90-tallet.

Solgte til Norge

Et av de første landene Tiësto solgte et stort antall CDer til var Norge. En ukjent mann ringte og ville ha 5000 CDer, ifølge Momentium. Nederlenderen måtte da spare penger for å kunne produsere så mange.

På Ipanema Beach i Rio De Janeiro spilte han for 250.000 mennesker. Han er de siste årene mest kjent for låtene «Secrets», «Red Lights» og «Wasted». Sangene er streamet over 420 millioner ganger på Spotify.

– Truffet bra med artistene

– Vi har ikke bare ett stort navn. Det er flere store navn som skal slippes. Jeg tror jeg kan si at årets Jugendfest blir den mest omfattende vi har hatt. I år har vi truffet veldig bra med artistene, og vi gleder oss til å slippe navnene, sa Erstad til smp.no fredag morgen.