DJ Tiësto kommer til Ålesund

Etter det smp.no erfarer kommer den verdensberømte DJ-en Tiësto til årets Jugendfest. Dette blir offisielt bekreftet klokka 12.

Produksjonsleder Simon Mørk Pedersen i Momentium skriver på sine egen åpne Facebook-side at de endelig har klart å få tidenes DJ til Ålesund.

Han vil imidlertid ikke overfor smp.no si hvem han mener er «tidenes DJ».

Spiller to steder samme kveld

Tiësto spiller på Findings i Oslo fredag 18. august, og etter det smp.no erfarer skal han spille på Jugendfest samme kveld.

Momentium har tidligere hatt artister som har spilt flere steder på samme dag før.

– Tiësto er en vi alltid har lyst til å ha, og som mange spør etter. Han står alltid på ønskelisten, svarer pressesjef Terje Erstad kryptisk på smp.no sine spørsmål.

Vil ikke bekrefte – eller avkrefte

Erstad sier at de har forsøkt å få den verdensberømte DJ-en til Ålesund de siste åtte årene, men vil ikke bekrefte – eller avkrefte – at artisten er klar for årets Jugendfest.

– Vi har kontakt med mange artister gjennom agenter i løpet av et år, sier Erstad.

Bekrefter DJ

Ante Giskeødegård i Momentium bekrefter at det blir presentert en DJ klokka 12.

– Det er en av verdens største DJ-er, som har vært med i «gamet» lenge. DJ-en har vært banebrytende innenfor sjangeren, sier Giskeødegård, og beskriver artisten som en legende.

Giskeødegård sier han ikke kan si noe mer enn at Momentium slipper navnet på DJ-en som skal spille fredag 18. august klokka 12 i dag.

– Truffet bra med artistene

– Vi har ikke bare ett stort navn. Det er flere store navn som skal slippes. Jeg tror jeg kan si at årets Jugendfest blir den mest omfattende vi har hatt. I år har vi truffet veldig bra med artistene, og vi gleder oss til å slippe navnene, sier Erstad.

Verdensberømt

Tiësto begynte sin karriere som DJ på skolefester, og på slutten av 80- og tidlig 90-tall fortsatte han på nederlandske klubber. Tiësto har blitt kåret til «No. 1. DJ in the World» («verdens fremste DJ») av DJ Magazine tre år på rad, det ble han i 2002, 2003 og 2004.

I listen for 2007 ble han rangert som nummer to.