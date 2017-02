Haugen tok bronse i VM-storslalåmen

Faren til Haugen er fra Ålesund og moren er fra Tomrefjord i Vestnes.

– Dette var vilt. Det er helt "sykt" med medalje, litt uvirkelig, men ordentlig gøy. Det er litt surrealistisk at jeg står her og snakker om VM-medalje. Jeg ga bånn gass, jeg angrep hele veien. Jeg tenkte "fortere, fortere, fortere", sa en smilende Haugen til NRK etter målgang.

– Leif er på pallen. Leif er på pallen! Ah, det var gøy! Han slår til med karrierebeste i St. Moritz, sa Andreas Toft og Marius Arnesen i NRKs kommentatorboks da bronsen var sikret.

Haugen tok sin aller første VM-medalje. Østerrikeren Hirscher vant 25 hundredeler foran landsmannen Roland Leitinger. Haugen var 71 hundredeler bak vinneren.

Henrik Kristoffersen var nummer fem etter førsteomgangen, 48 hundredeler bak ledende Marcel Hirscher fra Østerrike. Leif Kristian Haugen var nummer sju, bare seks hundredeler bak Kristoffersen.

Frustrert

Kristoffersen fikk det ikke til å stemme i finaleomgangen. Han tapte tid nedover og slo staven i bakken i frustrasjon over mål. Det ble den sure fjerdeplassen på Kristoffersen.

– Noen må være firer, i dag var det meg. Ikke mye å gjøre med det, sa Henrik Kristoffersen til NRK.

Leif Kristian Haugen hadde noen småfeil på toppen, men holdt farten nedover. Han suste inn til foreløpig ledelse. Til slutt endte det altså med bronse.

– Herlig av Leif! Han tok vanvittig risiko. Han klarte å holde farten nedover, sa NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt.

Men det holdt ikke til den gjeveste plasseringen.

– Han er kanskje verdens råeste alpinist, Hirscher, sa NRKs kommentatorer.

Skuffet Neteland

Bjørnar Neteland var nummer 28 etter første omgang, men gjorde en kostbar feil i starten av finaleomgangen. 25-åringen maktet ikke å klatre opp blant de 20 beste. Han ble nummer 26.

– Jeg gjorde en stor feil ut på den flaten, da mistet jeg all fart. Da ble det litt håpløst. Det er moro å være med i VM, men jeg skulle ønske at jeg hadde klart å kjøre slik jeg gjør på trening, sa Neteland til NRK.

Flere kjørte ut i finaleomgangen. Løypa var krevende, det samme var vær- og lysforholdene.

Starten på 2. omgang i St. Moritz ble utsatt en halvtime. Årsaken var at et fly kuttet en kamerakabel over målområdet mellom omgangene. Flyet, som landet trygt i etterkant, deltok i et flyshow i VM-byen.

